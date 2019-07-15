В Орле врачи скорой помощи объявили "итальянскую забастовку"

БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

По информации главы профсоюза "Действие" Дмитрия Серегина, после объединения с 1 апреля этого года бригады городской станции стали обслуживать еще и сельскую местность, при этом заработная плата осталась неизменной.

"Мы хотим показать, какие реальные заработные платы у фельдшеров скорой помощи на одну ставку. Сейчас мы решили отказаться от выездов в неукомплектованных бригадах. Мы написали заявление на отказ от переработок, ушли на одну ставку", - сказал Серегин РИА Новости. По его словам, сейчас в регионе наблюдается 30%-ный дефицит фельдшеров и 50%-ный дефицит врачей скорой помощи. "И многие вынуждены работать на 1,5 ставки, чтобы получить среднюю зарплату. По полной ставке зарплата около 20 тысяч, при наличии стажа и категории", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что у молодых специалистов зарплаты еще меньше, а мотивации работать нет. По его словам, "итальянская забастовка" - способ привлечь внимание к проблеме, медики надеются на ее позитивное разрешение. "На уровне департамента здравоохранения нам не пошли навстречу, выше только губернатор, хотим, чтобы он пообщался с рядовыми людьми без фильтров, которые ему доносят информацию", - сказал Серегин.

По информации правительства региона, решение о начале "итальянской забастовки" сотрудников учреждения не поступало ни в "Станцию скорой медицинской помощи", ни в департамент здравоохранения Орловской области, учреждение работает без сбоев. "Объявление Серегиным Д. В. и Коновалом А. П. (сопредседатель профессионального союза "Действие") в средствах массовой информации о начале "итальянской забастовки" считаем личным моментом", - отмечается в сообщении регионального правительства.