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РИА Новости

"Дыра" в капитале "Тройка-Д банка" составила 5,1 миллиарда рублей

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале ранее лишенного лицензии московского банка "Тройка-Д" в 5,14 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.
Так, активы банка по результатам обследования составляют 3,84 миллиарда рублей, обязательства - 8,98 миллиарда.
В апреле начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил возможную "дыру" в балансе банка в размере не менее 5 миллиардов рублей.
Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тройка-Д банка". Как сообщал регулятор, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлял "схемные" операции искусственного поддержания капитала для формального соблюдения нормативов.
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