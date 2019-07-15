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РИА Новости

Москалькова хотела бы навестить задержанных военных

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сейчас вылетает из Киева в Москву, хотя хотела бы навестить задержанных военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.
"Сейчас я вылетаю в Москву. Я бы очень хотела посетить Одинцова и Баранова, считаю, что они невиновны", - сказала она журналистам в зале суда, где должны были рассматривать дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".
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