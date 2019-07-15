Москалькова хотела бы навестить задержанных военных

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сейчас вылетает из Киева в Москву, хотя хотела бы навестить задержанных военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.
"Сейчас я вылетаю в Москву. Я бы очень хотела посетить Одинцова и Баранова, считаю, что они невиновны", - сказала она журналистам в зале суда, где должны были рассматривать дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".