Москалькова хотела бы навестить задержанных военных

"Сейчас я вылетаю в Москву. Я бы очень хотела посетить Одинцова и Баранова, считаю, что они невиновны", - сказала она журналистам в зале суда, где должны были рассматривать дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.