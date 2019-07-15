Вину Вышинского по предъявленным статьям не доказали, заявила Москалькова

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по тем статьям УК Украины, которые предъявлены руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, доказательств вины журналиста пока не нашли.

"Только начинается судебный процесс по существу… Пять статей УК Украины не смогли найти подтверждения на этапах предъявления ему меры пресечения, когда можно было озвучить какую-то часть доказательств. Поэтому Кирилл крайне заинтересован, чтобы судебный процесс с соблюдением всех установленных процедур состоялся с завершением соответствующего решения суда", - сказала Москалькова журналистам.

Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.