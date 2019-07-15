Москалькова призвала Россию и Украину искать точки соприкосновения

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России и Украине нужно искать точки соприкосновения для решения вопросов, связанных с задержанными гражданами обеих стран, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания гуманитарной помощи людям, возможности решения вопросов. Если будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик", - сказала Москалькова журналистам в зале суда, где должно было состояться рассмотрение дела журналиста Кирилла Вышинского.

В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.