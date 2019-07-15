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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова призвала Россию и Украину искать точки соприкосновения

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Верховного суда Украины, где рассматривается жалоба Кирилла Вышинского на его арест
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Верховного суда Украины, где рассматривается жалоба Кирилла Вышинского на его арест
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России и Украине нужно искать точки соприкосновения для решения вопросов, связанных с задержанными гражданами обеих стран, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания гуманитарной помощи людям, возможности решения вопросов. Если будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик", - сказала Москалькова журналистам в зале суда, где должно было состояться рассмотрение дела журналиста Кирилла Вышинского.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 17:07
В СЖР прокомментировали перенос заседания по делу Вышинского
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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