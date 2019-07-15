В акватории Каспийского моря произошло землетрясение

МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Каспийского моря в 70-ти километрах от Махачкалы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В оперативную дежурную поступила информация от Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук о том, что в акватории Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 балла, на глубине три километра", - говорится в релизе.

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, жалоб и звонков от населения не поступало.