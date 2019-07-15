Москалькова покинула здание суда в Киеве

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в сопровождении полицейских покинула здание Подольского районного суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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После объявления о переносе заседания Москалькова пообщалась с журналистами в зале суда. После этого она в сопровождении полицейских вышла на улицу. Полицейские взяли Москалькову в плотное кольцо и провели через толпу журналистов и митингующих к автомобилю. После этого омбудсмен уехала.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.