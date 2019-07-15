Москалькова покинула здание суда в Киеве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в сопровождении полицейских покинула здание Подольского районного суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

После объявления о переносе заседания Москалькова пообщалась с журналистами в зале суда. После этого она в сопровождении полицейских вышла на улицу. Полицейские взяли Москалькову в плотное кольцо и провели через толпу журналистов и митингующих к автомобилю. После этого омбудсмен уехала.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.