Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:45Z
https://ria.ru/20190715/1556543562.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155197/11/1551971127_0:23:1280:743_1036x0_80_0_0_1112f1b3d5f0e0e1a9f394151cc76a53.jpg
РИА Новости

Москалькова покинула здание суда в Киеве

Вчера, 16:45
362
© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
© РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в сопровождении полицейских покинула здание Подольского районного суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
24 апреля, 10:15
В чем меня обвиняют
После объявления о переносе заседания Москалькова пообщалась с журналистами в зале суда. После этого она в сопровождении полицейских вышла на улицу. Полицейские взяли Москалькову в плотное кольцо и провели через толпу журналистов и митингующих к автомобилю. После этого омбудсмен уехала.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
201003
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеТатьяна МоскальковаКиевВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова заявила, что Вышинский не согласен с обменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 21 июня 2018
Москалькова попросила учесть ее позицию в суде по делу Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Обвинение намерено настаивать на содержании Вышинского под стражей
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Москалькова не будет присутствовать на заседании по делу Вышинского 19 июля
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова отметила отсутствие убедительных доказательств вины Вышинского
ДВЗ Звезда
В Госдуме попросили Шойгу повлиять на ситуацию на ДВЗ "Звезда"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москалькова не знает, с чем связан перенос рассмотрения дела Вышинского
МВД Грузии прокомментировало обстановку на границе с Азербайджаном
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский
Киселев назвал перенос суда по делу Вышинского безволием украинской власти
Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве
Грузинский депутат прокомментировал вопрос о визах с Россией
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния