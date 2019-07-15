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РИА Новости

В Госдуме попросили Шойгу повлиять на ситуацию на ДВЗ "Звезда"

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДВЗ "Звезда"
ДВЗ Звезда
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДВЗ "Звезда". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Пинский просит министра обороны РФ Сергея Шойгу повлиять на ситуацию на дальневосточном заводе "Звезда", где сотрудников переводят на неполную рабочую неделю из-за отсутствия гособоронзаказа.
Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа переведут на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к Пинскому и Шойгу. Депутат назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны.
"Под угрозой оказывается сохранение высококвалифицированных, "штучных" специалистов завода, которые будут вынуждены искать другую работу из-за уменьшения размера заработной платы и отсутствия объема работы", - говорится в обращении Пинского на имя Шойгу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Как отмечает депутат, представляющий в Госдуме Приморский край, в связи с ситуацией на заводе в зоне риска оказываются те цели, которые ставит руководство страны для достижения ее обороноспособности.
Тяжелый достроечный стапель Дальневосточного завода Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
11 июля, 08:50
Профсоюз ДВЗ "Звезда" обратился к Шойгу из-за сокращения оборонзаказа
"В этой связи, уважаемый Сергей Кужугетович, прошу вас повлиять на разрешение указанной сложной ситуации на АО "Дальневосточный завод "Звезда", - отмечается в документе.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
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Виктор ПинскийГосдума РФСергей ШойгуРоссияОбщество
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