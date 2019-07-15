В Госдуме попросили Шойгу повлиять на ситуацию на ДВЗ "Звезда"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Пинский просит министра обороны РФ Сергея Шойгу повлиять на ситуацию на дальневосточном заводе "Звезда", где сотрудников переводят на неполную рабочую неделю из-за отсутствия гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа переведут на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к Пинскому и Шойгу. Депутат назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны.

"Под угрозой оказывается сохранение высококвалифицированных, "штучных" специалистов завода, которые будут вынуждены искать другую работу из-за уменьшения размера заработной платы и отсутствия объема работы", - говорится в обращении Пинского на имя Шойгу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает депутат, представляющий в Госдуме Приморский край, в связи с ситуацией на заводе в зоне риска оказываются те цели, которые ставит руководство страны для достижения ее обороноспособности.

"В этой связи, уважаемый Сергей Кужугетович, прошу вас повлиять на разрешение указанной сложной ситуации на АО "Дальневосточный завод "Звезда", - отмечается в документе.

ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.