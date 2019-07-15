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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова заявила, что Вышинский не согласен с обменом

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что нужно добиваться признания своей невиновности, он не согласен с подходом обмена, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я, как уполномоченный по правам в Российско Федерации, не обладаю мандатом, связанным с обменом людей. И президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, он против таких подходов, когда в отношении людей можно говорить как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены, а нужно добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова журналистам.
По словам омбудсмена, "нужно добиваться, чтобы люди могли вернуться домой, к семьям - таких механизмов правовых и нравственных, чтобы те, кто не виновны - в данном случае речь идет о моряках - и выполнял приказ, не зная его содержания, чтобы этот вопрос был рассмотрен и учтен".
Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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