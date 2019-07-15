Москалькова заявила, что Вышинский не согласен с обменом

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что нужно добиваться признания своей невиновности, он не согласен с подходом обмена, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я, как уполномоченный по правам в Российско Федерации, не обладаю мандатом, связанным с обменом людей. И президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, он против таких подходов, когда в отношении людей можно говорить как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены, а нужно добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова журналистам.