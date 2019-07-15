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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова попросила учесть ее позицию в суде по делу Вышинского

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 21 июня 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 21 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться к судье по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с просьбой предоставить ей право высказать свою позицию и учесть ее мнение как омбудсмена.
Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.
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"Я хотела бы попросить ради исключения выслушать мою позицию. Я обратилась официально к председательствующему судебного состава, чтобы учли позицию, меня как уполномоченного по правам человека, так как имеется законное основание для изменения меры пресечения Вышинскому, не связанное с лишением свободы", - сказала она журналистам.
По ее словам, Вышинский - единственный кормилец в семье, у него есть жена, мама, пожилой отец, регистрация, прописка и проживание на территории Украины.
Москалькова отметила, что по украинскому закону она не имеет права на выступление в суде.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Переговоры Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой прошли за несколько часов до заседания суда по делу Вышинского, через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
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Москалькова на переговорах с Денисовой в понедельник вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций - о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
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