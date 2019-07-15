Москалькова не будет присутствовать на заседании по делу Вышинского 19 июля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет присутствовать на заседании по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 19 июля.

В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.