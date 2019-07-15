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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова не будет присутствовать на заседании по делу Вышинского 19 июля

Вчера, 16:37
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет присутствовать на заседании по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 19 июля.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
"Следующее заседание будет 19 июля, у меня большое выступление, представление доклада в Госдуме. К сожалению, я не буду (присутствовать на  заседании - ред.)", - сказала Москалькова.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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