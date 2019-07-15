Москалькова отметила отсутствие убедительных доказательств вины Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Мы ни разу на судах, связанных с продлением содержания под стражей, не слышали убедительных доказательств его вины", - сказала Москалькова журналистам в здании суда, где должно было состояться рассмотрение дела.