Москалькова отметила отсутствие убедительных доказательств вины Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Мы ни разу на судах, связанных с продлением содержания под стражей, не слышали убедительных доказательств его вины", - сказала Москалькова журналистам в здании суда, где должно было состояться рассмотрение дела.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
29 мая, 09:34Незаконное задержание