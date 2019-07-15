Генпрокурор Украины пришел на допрос по делу об участнике Евромайдана

"Луценко пришел на допрос, минуя бюро пропусков, где его ждали адвокаты родственников сотрудников правоохранительных органов, убитых во время ("евромайдана" - ред.)", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Украины 3 апреля 2018 года сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано.