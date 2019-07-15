Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Институт космических исследований (ИКИ) РАН выложил видео прохождения над территорией России единственного орбитального телескопа "Спектр-РГ", запущенного на орбиту 13 июля.

"Спектр-РГ" запустили на орбиту на ракете "Протон" с Байконура. Еще около трех месяцев он будет двигаться в область, из которой ему предстоит вести наблюдения - точку Лагранжа L2, где на удалении 1,5 миллиона километров от Земли уравновешивается гравитационное влияние Солнца и нашей планеты.

Кадры снял заведующий обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов. На видео можно видеть, как разгонный блок ДМ-03 и "Спектр-РГ" проходят по созвездию Лисички.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.