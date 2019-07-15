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РИА Новости

Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите

Вчера, 16:21
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Институт космических исследований (ИКИ) РАН выложил видео прохождения над территорией России единственного орбитального телескопа "Спектр-РГ", запущенного на орбиту 13 июля.
"Спектр-РГ" запустили на орбиту на ракете "Протон" с Байконура. Еще около трех месяцев он будет двигаться в область, из которой ему предстоит вести наблюдения - точку Лагранжа L2, где на удалении 1,5 миллиона километров от Земли уравновешивается гравитационное влияние Солнца и нашей планеты.
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
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Кадры снял заведующий обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов. На видео можно видеть, как разгонный блок ДМ-03 и "Спектр-РГ" проходят по созвездию Лисички.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
13 июля, 23:23
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