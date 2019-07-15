В Киеве усилили охрану у суда, где состоится заседание по Вышинскому

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правоохранители усилили охрану здания Подольского районного суда Киева, где в понедельник состоится заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передаёт корреспондент РИА Новости.

Проход к зданию суда охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии и полицейских. Также возле здания суда стоит полицейский автобус. Кроме этого, возле суда ждут журналисты. Пока возле здания суда не проходит никаких митингов, обстановка спокойная.

В день заседания суда по делу Вышинского в Киев прибыла уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова, которая на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.