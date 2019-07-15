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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Киеве усилили охрану у суда, где состоится заседание по Вышинскому

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правоохранители усилили охрану здания Подольского районного суда Киева, где в понедельник состоится заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передаёт корреспондент РИА Новости.
Проход к зданию суда охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии и полицейских. Также возле здания суда стоит полицейский автобус. Кроме этого, возле суда ждут журналисты. Пока возле здания суда не проходит никаких митингов, обстановка спокойная.
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Вчера, 13:56
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В день заседания суда по делу Вышинского в Киев прибыла уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова, которая на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 15:56
Москалькова: разговор Путина и Зеленского повлиял на дело Вышинского
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
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