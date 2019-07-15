Попавшим в ДТП водителям кортежа Зеленского грозит штраф

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении двух водителей, которые управляли автомобилями в кортеже президента Владимира Зеленского и попали в ДТП, им грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шесть месяцев до года, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.