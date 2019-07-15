Попавшим в ДТП водителям кортежа Зеленского грозит штраф

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении двух водителей, которые управляли автомобилями в кортеже президента Владимира Зеленского и попали в ДТП, им грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шесть месяцев до года, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.
Ранее интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины сообщило, что автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети, в Запорожской области. Пресс-служба госохраны уточнила, что микроавтобус ведомства попал в аварию, жертв нет, автомобиль главы государства в ДТП не участвовал.
"Составлено два протокола в отношении водителей за нарушение ПДД по статье 124 ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества") Кодекса об административных правонарушениях", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Украинские новости".
В полиции сообщили, что уголовное дело по факту аварии не заводили. "Криминала нет", - добавили в полиции. По данным пресс-службы, водителям грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.