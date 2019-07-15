Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:06Z
https://ria.ru/20190715/1556541293.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152432/39/1524323950_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_84de581b708aea638bca2944255e43c4.jpg
РИА Новости

Рабочая группа подготовит рекомендации по использованию телефонов в школах

Вчера, 16:06
214
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Рабочая группа работает над документом с методическими рекомендациями по использованию мобильных телефонов в школах, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования учениками мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор в течение месяца подготовит соответствующие предложения.
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Вчера, 12:02
Более 50% россиян не поддерживают запрет телефонов в школах, показал опрос
"Матвиенко поручила Роспотребнадзору, Рособрнадзору и Российской академии образования создать рабочую группу, в рамках которой определить порядок использования мобильных телефонов в школе. Сейчас идет работа над документом, который будет носить методические рекомендации", - рассказали в ведомстве.
300002
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоРоспотребнадзорСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что не предлагала запретить в школах мобильные телефоны
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
Лента
новостей
Соцсеть TikTok
Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян
В Воронежской области начали проверку обрушения карьера, где погиб школьник
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Более 50% россиян не поддерживают запрет телефонов в школах, показал опрос
В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям
В Азербайджане умерла одна из пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов
Нарзанная галерея в Кисловодске
На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора
Башкирские власти принимают меры после ДТП с автобусом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019
Москалькова присутствует на заседании суда по Вышинскому
Паводок в Иркутской области
Дети из пострадавшего от паводка Приангарья приехали на отдых в Кузбасс
Власти рассказали о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии
Отдел алкогольной продукции
Минфин допустил повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния