Рабочая группа подготовит рекомендации по использованию телефонов в школах

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Рабочая группа работает над документом с методическими рекомендациями по использованию мобильных телефонов в школах, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования учениками мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор в течение месяца подготовит соответствующие предложения.
"Матвиенко поручила Роспотребнадзору, Рособрнадзору и Российской академии образования создать рабочую группу, в рамках которой определить порядок использования мобильных телефонов в школе. Сейчас идет работа над документом, который будет носить методические рекомендации", - рассказали в ведомстве.