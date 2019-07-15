Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T15:46Z
https://ria.ru/20190715/1556539879.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150736/03/1507360387_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_53e67745f4f5a98a49212d27cdd2dd94.jpg
РИА Новости

Химики МГУ уберут платину из автомобильных катализаторов

Вчера, 15:46
2046
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские химики создали катализатор на базе церия, который сможет заменить соединения из платины и других драгоценных металлов, применяемых сегодня в автомобильных глушителях и на химических предприятиях. "Рецепт" по сборке этого вещества был представлен в журнале Applied Surface Science.
Платина и другие благородные металлы, а также их "соседи" по периодической таблице, сегодня активно применяются в качестве различных катализаторов, способных окислять или восстанавливать водород, угарный газ и ускорять десятки других химических реакций, критически важных для существования цивилизации.
Огромная важность платины для экономики, а также ее ограниченные запасы и высокая цена заставляют ученых искать замену для реагентов на ее основе. К примеру, в последние десять лет физики и химики пытаются создать вещества, ускоряющие окисление водорода и угарного газа, используя никель и другие металлы, похожие по свойствам на платину, палладий или родий.
Относительно недавно, как отмечает Игорь Каплин, аспирант химического факультета МГУ, ученые начали задумываться о том, что для решения этой задачи можно использовать катализаторы не на базе одного, а нескольких металлов, чья комбинация будет повторять по своим свойствам уникальные качества платины и ее "кузин".
Схема реакции между сульфидом серебра и соляной кислотой
11 июля, 17:03
Российские ученые раскрыли секреты рождения почти ста соединений серебра
К примеру, российские ученые уже долгое время пытаются создать подобное соединение, экспериментируя с оксидами церия, окислами редкоземельного металла. Они сейчас широко применяются в качестве одного из компонентов платиновых катализаторов для автомобилей.
Смешивая их с соединениями других металлов, ученые пытались получить вещество, которое бы так же эффективно окисляло водород и углеводороды, как и дорогостоящие соединения благородных металлов. Наибольшего успеха они добились, объединив оксиды церия, марганца и циркония.

"Наша цель состояла в том, чтобы выяснить, как лучше проводить модификацию марганцем, а также в какой форме он окажет более сильное положительное влияние на каталитические свойства. Думаю, что мы в определенной степени с этим справились, однако нужно еще выяснить, как его концентрация влияет на эффективность системы", — отметил Каплин.

Свойства подобных катализаторов, как показали опыты российских химиков, очень сильно зависят от того, как хорошо "перемешаны" их компоненты, как они расположены относительно друг друга и каким образом они контактируют с реакционной средой.
© Applied Surface Science 2019 / doi:10.1016/j.apsusc.2019.04.206Схема устройства катализатора, который "изгонит" платину из выхлопной системы автомобилей
Схема устройства катализатора, который изгонит платину из выхлопной системы автомобилей
© Applied Surface Science 2019 / doi:10.1016/j.apsusc.2019.04.206
Схема устройства катализатора, который "изгонит" платину из выхлопной системы автомобилей
Оказалось, что реакцию по синтезу катализатора можно выстроить так, что марганец распределится по поверхности частиц окиси церия и циркония не равномерным образом, а сконцентрируется в виде микроскопических островков, разбросанных по их поверхности.
Подобная структура, несмотря на уменьшение площади, покрытой соединениями марганца, заметно активнее окисляла угарный газ и другие продукты частичного сгорания топлива, чем "обычный" катализатор на базе трех этих металлов. Это в особенности было характерно для низких температур, при которых и платиновые, и цериевые катализаторы работают достаточно плохо.
Как надеются ученые, в скором времени их разработка найдет свое место в быту и промышленности, что снизит потребление в платине и замедлит истощение ее запасов на Земле.
Грибной сезон
26 октября 2018, 13:15
Химики из МГУ запатентовали технологию производства биотоплива из грибов
2200001
Обсудить 0
автомобилихимияОткрытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваЭкологияРИА Наука
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
РИА
Новости
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Лента
новостей
В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
Московская городская избирательная комиссия
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Певец Стас Пьеха
Стас Пьеха рассказал, кто испортил его номер в шоу "Три аккорда"
Британская актриса Лашана Линч
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ
Бойцы группы Альфа
Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Лента новостейМолния