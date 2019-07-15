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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновске создадут центр томотерапии на базе областного онкодиспансера

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЦентральная часть города Ульяновска
Центральная часть города Ульяновска
© РИА Новости / Александр Моклецов
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УЛЬЯНОВСК, 15 июл – РИА Новости. В Ульяновске до конца 2019 года создадут центр томотерапии на базе областного онкодиспансера, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Концессионное соглашение о реконструкции помещений радиологического корпуса Ульяновского областного клинического онкодиспансера для создания центра томотерапии заключили министерство здравоохранения региона и ООО "ЭрСпей".
"Помимо открытия федерального центра медицинской радиологии в Димитровграде, мы значительно укрепим материально-техническую базу Ульяновского областного онкодиспансера, повысим качество профилактической и диагностической медпомощи в районах по этому профилю. Работа нового центра томотерапии позволит региону развивать медицинский туризм, потому что он сможет принимать жителей не только Ульяновской области, но и других субъектов России. Все это позволит региону стать эффективным звеном в реализации национального проекта "Здравоохранение" по борьбе с онкологическими заболеваниями", - приводит пресс-служба слова губернатора Сергея Морозова.
Как сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко, центр будет оснащен дорогостоящим аппаратом лучевой терапии. Бесплатно в рамках ОМС жителям региона будет доступен высокоточный метод лечения онкологических заболеваний, применение которого возможно при любой локализации опухоли без сопутствующего повреждения окружающих тканей. "Центр станет третьим в России, а во всем мире насчитывается не более 400 подобных аппаратов. Ежегодно здесь смогут получать высокотехнологичное дорогостоящее лечение бесплатно 650 человек", - цитирует Панченко пресс-служба.
По его словам, проект будет реализован с помощью механизма государственно-частного партнёрства с объёмом инвестиций порядка 350 миллионов рублей.
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