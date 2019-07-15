В Татарстан отправили тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

УФА, 15 июл - РИА Новости. Тела шести погибших при опрокидывании автобуса в Башкирии отправили на родину в Татарстан, сообщил РИА Новости представитель башкирского минздрава.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточненным данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

"Тела всех погибших в аварии с автобусом сегодня отправили в Татарстан", - сообщил представитель минздрава Башкирии.