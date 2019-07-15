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РИА Новости

В Татарстан отправили тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

Вчера, 15:23
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
УФА, 15 июл - РИА Новости. Тела шести погибших при опрокидывании автобуса в Башкирии отправили на родину в Татарстан, сообщил РИА Новости представитель башкирского минздрава.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточненным данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:23
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
"Тела всех погибших в аварии с автобусом сегодня отправили в Татарстан", - сообщил представитель минздрава Башкирии.
Ранее минздрав Татарстана сообщал, что пятерых пострадавших перевели в регион из больниц Башкирии. При этом по данным минздрава Башкирии, в соседний регион из лечебных учреждений отправили семь пациентов.
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ДТП с автобусом в БашкирииМЧСМинздрав БашкирииУфаТатарстанПроисшествия
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