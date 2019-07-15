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РИА Новости

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге

Вчера, 15:15
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело в отношении компаний ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур" по признакам нарушения закона о защите конкуренции и заключения картельного соглашения при организации детского отдыха, сообщается на сайте УФАС.
"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур". Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.
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"Организации подозреваются в заключении картельного соглашения при участии в торгах на оказание услуг организации стационарного отдыха детей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - уточняют в ФАС.
В частности, антимонопольным органом выявлено, что 2016-2019 годах при участии в одном из аукционов, организации использовали один ip-адрес и указывали одинаковый юридический адрес. А снижение начальной максимальной цены контракта в ходе этих торгов составило – 0,5%.
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Заседание комиссии по рассмотрению этого дела назначено на 22 июля.
Согласно закону о защите конкуренции, признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между фирмами осуществляющими продажу товаров (оказывающих услуги) на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести в повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
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