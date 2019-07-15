ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело в отношении компаний ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур" по признакам нарушения закона о защите конкуренции и заключения картельного соглашения при организации детского отдыха, сообщается на сайте УФАС.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур". Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

"Организации подозреваются в заключении картельного соглашения при участии в торгах на оказание услуг организации стационарного отдыха детей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - уточняют в ФАС.

В частности, антимонопольным органом выявлено, что 2016-2019 годах при участии в одном из аукционов, организации использовали один ip-адрес и указывали одинаковый юридический адрес. А снижение начальной максимальной цены контракта в ходе этих торгов составило – 0,5%.

Заседание комиссии по рассмотрению этого дела назначено на 22 июля.