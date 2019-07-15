Москалькова прокомментировала действия следствия по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины. 20 марта 2019

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинская прокуратура за год не предоставила вразумительных доказательств вины руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

"Я, конечно, буду его (Вышинского - ред.) всячески поддерживать, поскольку считаю, что предъявление обвинений абсурдно и за год мы не услышали ни одного вразумительного доказательства его участия в тех преступлениях, которые ему инкриминированы", - сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что Вышинский, в случае изменения ему меры пресечения, намерен публично в украинском суде отстаивать свою невиновность.

"Вообще мы сегодня не говорим об обмене, мы говорим о взаимных шагах милосердия, гуманизма, справедливости без каких-либо условий. Обмен - это всегда условия "кого-то на кого-то и что-то на что-то", - отметила Москалькова, комментируя вопрос о том, стоит ли вопрос обмена Вышинского в свете того, что он намерен в украинских судах добиваться оправдания.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.