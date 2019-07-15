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РИА Новости

На Сахалине задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полиции

Вчера, 15:05
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Нетрезвый водитель на Сахалине, который на своем внедорожнике пытался скрыться от полицейских на пляже, задержан и в настоящее время отбывает административный арест, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.
Видео, на котором запечатлен момент погони инспекторов ДПС за 40-летним местным жителем на берегу залива Терпения в Поронайском районе (центральная часть Сахалина), в воскресенье появилось в местных соцсетях и мессенджерах.
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На кадрах, снятых очевидцем, видно, как владелец джипа ловко уворачивается от преследующего его служебного автомобиля полиции и, преодолев препятствие в виде прибрежного ручья, отрывается от погони.
"Во время охраны общественного порядка на берегу у залива Терпения навстречу сотрудникам ДПС на большой скорости вылетел внедорожник, который создавал явную угрозу для граждан, находившихся на данном участке пляжа", - сказал представитель ведомства.
По его информации, 40-летний водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и даже увеличил скорость, пытаясь уйти от погони.
"Когда полицейские начали блокировать машину нарушителя и джип занесло на повороте, мужчина пытался скрыться. Затем он бросил автомобиль и попытался убежать, но был сразу же задержан. От водителя исходил стойкий запах алкоголя, при этом вел он себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время на жителя Поронайска составлено три административных протокола за невыполнение требования остановить машину, неповиновение полицейскому и отказ пройти медицинское освидетельствование.
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СахалинЮжно-СахалинскПоронайскПроисшествия
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