На Сахалине задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полиции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Нетрезвый водитель на Сахалине, который на своем внедорожнике пытался скрыться от полицейских на пляже, задержан и в настоящее время отбывает административный арест, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Видео, на котором запечатлен момент погони инспекторов ДПС за 40-летним местным жителем на берегу залива Терпения в Поронайском районе (центральная часть Сахалина), в воскресенье появилось в местных соцсетях и мессенджерах.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как владелец джипа ловко уворачивается от преследующего его служебного автомобиля полиции и, преодолев препятствие в виде прибрежного ручья, отрывается от погони.

"Во время охраны общественного порядка на берегу у залива Терпения навстречу сотрудникам ДПС на большой скорости вылетел внедорожник, который создавал явную угрозу для граждан, находившихся на данном участке пляжа", - сказал представитель ведомства.

По его информации, 40-летний водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и даже увеличил скорость, пытаясь уйти от погони.

"Когда полицейские начали блокировать машину нарушителя и джип занесло на повороте, мужчина пытался скрыться. Затем он бросил автомобиль и попытался убежать, но был сразу же задержан. От водителя исходил стойкий запах алкоголя, при этом вел он себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе.