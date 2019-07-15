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РИА Новости

В СНБО опасаются, что Украина "не переживет" третий майдан

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украина может не пережить третий "майдан", так как "слишком невелик запас прочности", считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
"Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14 года. Этого нельзя допустить - третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина", - заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.
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Он надеется, что нынешнее руководство страны как можно скорее перейдет от популизма к профессиональной оценке ситуации.
"Я бы очень хотел, чтобы у страны был эволюционный период развития, чтобы новое руководство как можно быстрее приступило к профессиональной оценке ситуации и к профессиональной работе. Отошло от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии. Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на "чудеса", в результате получает горе и разочарование", - заявил Турчинов.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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Ситуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О чём они там в своём СНБО опасаются! Украина умерла уже после второго! Теперь просто ЗОМБИ!
15 июля, 14:58
Ryskin Andy
1510201
Боится, что снайперы могут теперь стрелять "в другую сторону"?
15 июля, 14:55
ssedlex76
1050100
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