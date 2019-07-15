В СНБО опасаются, что Украина "не переживет" третий майдан

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украина может не пережить третий "майдан", так как "слишком невелик запас прочности", считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14 года. Этого нельзя допустить - третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина", - заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.

Он надеется, что нынешнее руководство страны как можно скорее перейдет от популизма к профессиональной оценке ситуации.

"Я бы очень хотел, чтобы у страны был эволюционный период развития, чтобы новое руководство как можно быстрее приступило к профессиональной оценке ситуации и к профессиональной работе. Отошло от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии. Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на "чудеса", в результате получает горе и разочарование", - заявил Турчинов.