Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии перевозят в Татарстан

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Медики перевозят пятерых пострадавших в ДТП с автобусом, опрокинувшимся в Башкирии в воскресенье, из больниц региона в Набережные Челны, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточненным данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

"На данный момент в лечебные учреждения Набережных Челнов осуществляется транспортировка пяти пострадавших силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.