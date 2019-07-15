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РИА Новости

Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии перевозят в Татарстан

Вчера, 14:39
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Медики перевозят пятерых пострадавших в ДТП с автобусом, опрокинувшимся в Башкирии в воскресенье, из больниц региона в Набережные Челны, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточненным данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:23
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
"На данный момент в лечебные учреждения Набережных Челнов осуществляется транспортировка пяти пострадавших силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в больницах Уфы в настоящее время остаются два человека в тяжелом состоянии.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанТатарстанКазаньПроисшествия
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