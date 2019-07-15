Путин обсудил с главой ТПП празднование 90-летия со дня рождения Примакова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным обсудил подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса. Отдельно обсуждалась подготовка к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича Примакова", - говорится в сообщении.
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
Катырин отметил, что 29 октября в Центре международной торговли пройдет вечер памяти, открытие памятника в сквере у здания МИД. "Мы сейчас переименовали фонд помощи детям, который у нас есть, присвоили ему имя Евгения Максимовича Примакова, и в этом году фонд это имя получает. Сейчас мы это юридически закрепляем. Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы Вас поддержать", - сказал он. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Обязательно это сделаем", - заверил Путин.