Путин обсудил с главой ТПП празднование 90-летия со дня рождения Примакова

Катырин отметил, что 29 октября в Центре международной торговли пройдет вечер памяти, открытие памятника в сквере у здания МИД. "Мы сейчас переименовали фонд помощи детям, который у нас есть, присвоили ему имя Евгения Максимовича Примакова, и в этом году фонд это имя получает. Сейчас мы это юридически закрепляем. Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы Вас поддержать", - сказал он. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.