Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T14:36Z
https://ria.ru/20190715/1556534167.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155653/36/1556533671_0:211:3091:1950_1036x0_80_0_0_26f113f09bb8b02916bcc9cbbf6d0aba.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с главой ТПП празднование 90-летия со дня рождения Примакова

Вчера, 14:36
174
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент ТПП Сергей Катырин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июля 2019
Президент ТПП Сергей Катырин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным обсудил подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Рассматривались варианты поддержки малого и семейного бизнеса. Отдельно обсуждалась подготовка к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича Примакова", - говорится в сообщении.
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
Катырин отметил, что 29 октября в Центре международной торговли пройдет вечер памяти, открытие памятника в сквере у здания МИД. "Мы сейчас переименовали фонд помощи детям, который у нас есть, присвоили ему имя Евгения Максимовича Примакова, и в этом году фонд это имя получает. Сейчас мы это юридически закрепляем. Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы Вас поддержать", - сказал он. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Обязательно это сделаем", - заверил Путин.
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне
10 июля, 01:44
СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
210003
Обсудить 1
Торгово-промышленная палата РФЕвгений ПримаковСергей КатыринВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи. 15 июля 2019
В ТПП предложили узаконить семейное предпринимательство в России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко совершит рабочий визит в Россию
Медпомощь потребовалась 4,3 тысячи человек в зоне паводка в Приангарье
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Лента
новостей
Последствия авиаудара арабской коалиции по столице Йемена. Архивное фото
Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
СПЧ рекомендовал создать Нацоператор по выводу из эксплуатации АЭС
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поддержал необходимость поправки в закон о развитии малого бизнеса
Андрей Исаев
ЕР предложила ввести выплаты для жителей Дагестана, воевавших с боевиками
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
В Раде заявили о смене системы голосования в парламенте
Нарзанная галерея в Кисловодске
На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Путин в понедельник встретится с президентом Торгово-промышленной палаты
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москалькова не знает, с чем связан перенос рассмотрения дела Вышинского
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния