На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 11 июля 2019 года) корью заболели 56105 человек - 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из них умерли.

По данным ведомства, за последнюю неделю корью заболели 345 человек, из них – 165 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киеве, а также Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях.