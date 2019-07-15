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РИА Новости

На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года

Вчера, 14:31
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 11 июля 2019 года) корью заболели 56105 человек - 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из них умерли.
По данным ведомства, за последнюю неделю корью заболели 345 человек, из них – 165 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киеве, а также Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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