Криминальному авторитету Шишкану грозит до 15 лет колонии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Криминальному авторитету Олегу Медведеву-Шишканову, известному как Шишкан, грозит до 15 лет колонии по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья о высшем положении в криминальном мире.

"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Медведева (до смены фамилии - Шишканов). Он подозревается по статье 210.1 УК РФ", - сказала Царева.

Эта статья предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека", однако удалось ли в конечном счете найти Сидоровой и ее родственников, пресса не сообщала.