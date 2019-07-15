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2019-07-15T14:30Z
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РИА Новости

Криминальному авторитету Шишкану грозит до 15 лет колонии

Вчера, 14:30
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Криминальному авторитету Олегу Медведеву-Шишканову, известному как Шишкан, грозит до 15 лет колонии по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья о высшем положении в криминальном мире.
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"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Медведева (до смены фамилии - Шишканов). Он подозревается по статье 210.1 УК РФ", - сказала Царева.
Эта статья предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.
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Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека", однако удалось ли в конечном счете найти Сидоровой и ее родственников, пресса не сообщала.
При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
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