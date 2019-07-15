В Подмосковье задержали криминального авторитета

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.

"<...> Задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи", — уточняется в сообщении.

Сейчас выясняется, с какими еще делами может быть связан Шишканов.

Похищение депутата

Татьяна Сидорова была депутатом и генеральным директором местного животноводческого предприятия.

Как писали СМИ, в феврале 2012 года она пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских. Другие подробности дела не сообщались.