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2019-07-15T13:34Z
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РИА Новости

В Подмосковье задержали криминального авторитета

Вчера, 11:36
110867
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.

"<...> Задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи", — уточняется в сообщении.

Сейчас выясняется, с какими еще делами может быть связан Шишканов.

Похищение депутата

Татьяна Сидорова была депутатом и генеральным директором местного животноводческого предприятия.
Как писали СМИ, в феврале 2012 года она пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских. Другие подробности дела не сообщались.
В том же году "Росбалт" со ссылкой на свои источники заявлял, что супруги Сидоровы были деловыми партнерами Шишканова. Последнего агентство называло одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
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Расследование исчезновения в Подмосковье депутата с семьейМосковская областьРаменский районПроисшествия
Популярные комментарии
Читаешь и диву даешься: криминальный авторитет партнер людям, которые представляют ВЛАСТЬ, становится понятно, почему «вор в законе»... странно что вор еще и мокрушник...
15 июля, 13:24
ОКОльга К
8931322
в грузии подобные акции саакашвили проводил,по беспределу устраняя "конкурентов" и результат мы видим сегодня.
15 июля, 13:56
Женя Попов
13100123
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