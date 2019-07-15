В ОП рассказали о перспективах права на усыновление для однополых семей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не будет готова к тому, чтобы разрешить однополым семьям усыновлять детей, заявила РИА Новости первый заместитель председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимина.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
"Россия не будет никогда к этому готова. Россия - это оплот традиционных семейных ценностей, во-первых. Во-вторых, культура у нас совершенно другая (в отличии от стран, где усыновление детей однополыми семьями разрешено - ред). Дети, которые воспитываются в таких семьях, имеют определенные психологические проблемы", - сказала Зимина, сославшись на опыт российских экспертов, общавшихся с детьми, которые воспитываются в однополых семьях.
Подобное воспитание, добавила она, имеет последствия для детской психики, которые потом приходится решать специалистам. Рассматривая возможность предоставления права однополым семьям на усыновление детей, надо тщательно изучить зарубежный опыт, отметила член ОП.