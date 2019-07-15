В ОП рассказали о перспективах права на усыновление для однополых семей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия никогда не будет готова к тому, чтобы разрешить однополым семьям усыновлять детей, заявила РИА Новости первый заместитель председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимина.

"Россия не будет никогда к этому готова. Россия - это оплот традиционных семейных ценностей, во-первых. Во-вторых, культура у нас совершенно другая (в отличии от стран, где усыновление детей однополыми семьями разрешено - ред). Дети, которые воспитываются в таких семьях, имеют определенные психологические проблемы", - сказала Зимина, сославшись на опыт российских экспертов, общавшихся с детьми, которые воспитываются в однополых семьях.