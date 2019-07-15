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РИА Новости

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк. По его данным, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, кроме того, ущерб был причинен и самому заводу.
"Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером АО "Антипинский НПЗ" Д. П. Мазуровым и бывшим генеральным директором АО "Антипинский НПЗ" Г. А. Лисовиченко, подпадающим, по мнению банка, под определение "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". На основании этого заявления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России", — говорится в сообщении.
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"АО "Антипинский НПЗ" в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Д. П. Мазурова и Г. А. Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО "Антипинский НПЗ" крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы "Новый поток", фактически подконтрольные Д. П. Мазурову", — сказано также в сообщении банка.
Кроме того, как говорится в сообщении, выявлены многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ "договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж". Указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности АО "Антипинский НПЗ" и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе, отмечается в сообщении.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова сообщила, что МВД России заподозрило Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену по этой статье грозит до десяти лет заключения. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО. По информации "Нового потока", коммерсанта задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки.
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Группа "Новый поток" (New Stream Group) была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности Антипинский НПЗ (Тюменская область) в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.
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Задержание основателя "Нового потока"Сбербанк РоссииПроисшествия
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