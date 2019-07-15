ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки ИГ* в Ростовской области

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры задержания членов законспирированной ячейки международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в Ростовской области; задержанные были немногословны и не смогли пояснить происхождение изъятых у них боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также продемонстрированы кадры штурма квартиры, в которой находились боевики. "Не мое", - ответил один из задержанных на просьбу оперативника ФСБ объяснить, каким образом у того дома появились ручные гранаты и куски взрывчатого вещества. Второй задержанный был столь же краток. На вопрос, откуда у него взялся изъятый магазин для автомата, ответом было: "Я не знаю, вам лучше знать".