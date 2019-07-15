ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки ИГ* в Ростовской области

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры задержания членов законспирированной ячейки международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в Ростовской области; задержанные были немногословны и не смогли пояснить происхождение изъятых у них боеприпасов и взрывчатых веществ.
В понедельник ФСБ сообщила о пресечении деятельности этой ячейки, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских. Главарь группы при попытке остановить его автомобиль открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте. В дальнейшем были задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы, сообщило ФСБ.
На видео показаны фрагменты автомобиля главаря ячейки, разбросанные по дороге, а также части автомата.
Также продемонстрированы кадры штурма квартиры, в которой находились боевики. "Не мое", - ответил один из задержанных на просьбу оперативника ФСБ объяснить, каким образом у того дома появились ручные гранаты и куски взрывчатого вещества. Второй задержанный был столь же краток. На вопрос, откуда у него взялся изъятый магазин для автомата, ответом было: "Я не знаю, вам лучше знать".
* Террористическая организация, запрещенная в России