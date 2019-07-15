Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T12:53Z
https://ria.ru/20190715/1556524369.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155652/94/1556529497_4:0:2000:1123_1036x0_80_0_0_6eafe55421de6f6bf2309bc64e26bdab.jpg
РИА Новости

В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

Вчера, 12:53
24650
© РИА Новости / ФСБ РоссииЗадержание участников ячейки террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростовской области
Задержание участников ячейки террористической группировки Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростовской области
© РИА Новости / ФСБ России
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области.
У хутора Глинки силовики пытались остановить автомобиль главаря группы, но он начал стрелять по ним из автомата. От ответного огня в машине взорвалась бомба, террорист погиб на месте.
Позднее в Ростове-на-Дону задержали еще двух членов ячейки. В ходе досмотра у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
Также в состав группы входили три россиянина. Боевики готовили теракты и нападения на полицейских.
Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли после ликвидации в апреле 2018 года еще одной "ростовской" террористической ячейки.
Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе "Приготовление к террористическому акту".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
21 мая, 09:38
В ФСБ назвали антиисламский терроризм серьезной угрозой безопасности
4065144213
Обсудить 24
ФСБ РФРостовская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Судя по реакциям, одному потенциальному пособнику террористов не понравилась эта новость...
15 июля, 13:22
Не лайкаю либерастов
21940010385
в сирии заслон не работает?...ну да, некада, лишь бы трубу в европу никто не проложил, а то нашим поставщикам нефти капец настанет.
15 июля, 13:37
DTDonald Tusck
313201128
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
На Урале женщина заняла у знакомых 160 миллионов рублей и исчезла
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния