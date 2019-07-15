В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

Задержание участников ячейки террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростовской области

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области.

У хутора Глинки силовики пытались остановить автомобиль главаря группы, но он начал стрелять по ним из автомата. От ответного огня в машине взорвалась бомба, террорист погиб на месте.

Позднее в Ростове-на-Дону задержали еще двух членов ячейки. В ходе досмотра у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Также в состав группы входили три россиянина. Боевики готовили теракты и нападения на полицейских.

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Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли после ликвидации в апреле 2018 года еще одной "ростовской" террористической ячейки.

Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе "Приготовление к террористическому акту".