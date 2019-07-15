ЕР предложила ввести выплаты для жителей Дагестана, воевавших с боевиками

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предложила приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты, такую поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта внесли депутаты ЕР, сообщил журналистам в понедельник первый зампред фракции Андрей Исаев.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.

"Речь идёт о придании статуса ветеранов участникам дагестанского ополчения 1999 года... Принятый нами в первом чтении законопроект предусматривал, что для данной категории устанавливаются только нематериальные права. Мы внимательно посмотрели эту ситуацию, и от лица фракции подготовлена и внесена поправка, которая приравнивает данную категорию к участникам боевых действий, что предполагает установление, в том числе, и материальных прав поддержки данной категории ветеранов в установлении им ежемесячной выплаты и ряда льгот по жилищно-коммунальному хозяйству и иных льгот", - сказал Исаев.

Он также отметил, что со стороны правительства возражений к этой поправке нет.

"Рассчитываем, что этот законопроект будет принят во втором чтении на этой неделе и, как мы и предполагали, до конца весенней сессии он будет нами принят окончательно в трёх чтениях", - сказал Исаев.