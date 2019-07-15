Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T14:07Z
https://ria.ru/20190715/1556532375.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152057/42/1520574206_0:192:2096:1371_1036x0_80_0_0_aee3daebd09b6e4ee365992b16f26e09.jpg
РИА Новости

ЕР предложила ввести выплаты для жителей Дагестана, воевавших с боевиками

Вчера, 14:07
624
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Исаев
Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предложила приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты, такую поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта внесли депутаты ЕР, сообщил журналистам в понедельник первый зампред фракции Андрей Исаев.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 17:00
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
"Речь идёт о придании статуса ветеранов участникам дагестанского ополчения 1999 года... Принятый нами в первом чтении законопроект предусматривал, что для данной категории устанавливаются только нематериальные права. Мы внимательно посмотрели эту ситуацию, и от лица фракции подготовлена и внесена поправка, которая приравнивает данную категорию к участникам боевых действий, что предполагает установление, в том числе, и материальных прав поддержки данной категории ветеранов в установлении им ежемесячной выплаты и ряда льгот по жилищно-коммунальному хозяйству и иных льгот", - сказал Исаев.
Он также отметил, что со стороны правительства возражений к этой поправке нет.
"Рассчитываем, что этот законопроект будет принят во втором чтении на этой неделе и, как мы и предполагали, до конца весенней сессии он будет нами принят окончательно в трёх чтениях", - сказал Исаев.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 15:31
Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал за погибших в Ботлихе
800035
Обсудить 0
МинкавказАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинДагестанОбщество
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти птицу
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния