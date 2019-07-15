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РИА Новости

Москалькова рассказала о предварительной работе по спискам задержанных

Вчера, 14:04
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник заявила, что провела с украинской коллегой Людмилой Денисовой предварительную работу по спискам задержанных украинцев и россиян, так как за год произошли изменения.
"За год с момента обмена списками, по которым мы работаем с Уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой, произошли изменения, и мы сегодня предварительную работу провели по этим спискам", - сказала Москалькова на брифинге по итогам встречи с Денисовой в Киеве.
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