Москалькова рассказала о предварительной работе по спискам задержанных

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник заявила, что провела с украинской коллегой Людмилой Денисовой предварительную работу по спискам задержанных украинцев и россиян, так как за год произошли изменения.

"За год с момента обмена списками, по которым мы работаем с Уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой, произошли изменения, и мы сегодня предварительную работу провели по этим спискам", - сказала Москалькова на брифинге по итогам встречи с Денисовой в Киеве.