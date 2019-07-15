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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Денисова просит обеспечить участие Москальковой в заседании по Вышинскому

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила МВД Украины и суд обеспечить участие ее российской коллеги Татьяны Москальковой в заседании по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинскому и не допустить провокаций, сообщили РИА Новости в секретариате Москальковой.
"С учетом возможных провокаций Денисова обратилась к руководству МВД Украины и к председателю суда с просьбой обеспечить участие уполномоченного по правам человека в РФ в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского и не допустить провокаций", - сказали в секретариате.
В понедельник Москалькова сообщила на своем сайте, что ей стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан в связи с рассмотрением дела Вышинского. В этой связи она призвала все "конструктивные силы гражданского общества" выступить против провокаций в отношении Вышинского. Москалькова находится в настоящее время в Киеве, куда она прибыла, чтобы поддержать журналиста на судебном заседании.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что на суде по Вышинскому могут появиться провокаторы и отметил, что для нового президента Украины это будет "тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад".
С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому предотвратить провокации на суде выступал и адвокат Вышинского Андрей Доманский, соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook. Он призвал также главу МВД Украины Арсена Авакова "обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей", а также предотвратить нарушение общественного порядка со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание".
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К спокойствию в этой связи призвала и главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаМВД УкраиныРоссияВ мире
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