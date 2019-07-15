Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T14:29Z
https://ria.ru/20190715/1556531702.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_53e4587c6e426388c275e9972c23f5bb.jpg
РИА Новости

Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД

Вчера, 13:58
14536
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написал, что Россия понесет полную ответственность в случае свертывания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого ранее заявили США.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
5 марта, 10:18
Эксперт: РФ может себе позволить не соглашаться на ультиматумы США по ДРСМДВ Госдепе назвали условие переговоров с Россией по ДРСМД. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, США ставят такие условия, на которые не пойдет ни одно суверенное государство.
"Устами генсека НАТО Столтенберга говорит Вашингтон. Руководство НАТО лукавит, обвиняя Россию в разрушении ДРСМД и прикрывая тем самым запланированное ранее увеличение военного арсенала в Европе. Ответственность за сохранение ДРСМД несут именно США, которые в одностороннем порядке, при полном отсутствии фактов и доказательств вины России в нарушении положений Договора разорвали важнейшее соглашение, сдерживающее гонку вооружений", - заявил Железняк РИА Новости.
По его мнению, США являются инициаторами прекращения действия Договора РСМД и уже в ближайшее время готовятся к испытаниям новых вооружений.
Опять русские
Вчера, 13:42
Опять русские
"Россия не нарушала ДРСМД и предлагала американской стороне прямой диалог для сохранения безопасности. Мы продолжаем предлагать США открытое обсуждение вопроса, несмотря на вынужденное прекращение выполнения наших обязательств по данному Договору вслед за демаршем США", - сказал депутат.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июле президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
14443241
Обсудить 8
Госдума РФНАТОСергей ЖелезнякЙенс СтолтенбергПолитика
Популярные комментарии
к сожалению, ушли в прошлое те политики, которые могли бы сказать" - Знаешь, Йенсик, а не подтереться ли тебе своей статейкой? Нашему МИДу, да и вообще руководству не хватает жесткости в реакции на подобные глупые "раздражители". Чем и пользуются все, кому не лень. А мы лишь, в очередной раз выражаем "озабоченность".
15 июля, 14:43
Б Борис Балай
3400004
Неужели до сих пор никто не понял, что сша зарабатывает на войне! Им нужна эта гонка и именно им нужны войны, но на чужих территориях. Эй вы, чужие территории, задумайтесь!!!, в первую очередь европа.
15 июля, 14:41
mishlen059
2800000
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Лента
новостей
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния