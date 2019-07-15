Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Столтенберг в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написал, что Россия понесет полную ответственность в случае свертывания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого ранее заявили США.

"Устами генсека НАТО Столтенберга говорит Вашингтон. Руководство НАТО лукавит, обвиняя Россию в разрушении ДРСМД и прикрывая тем самым запланированное ранее увеличение военного арсенала в Европе. Ответственность за сохранение ДРСМД несут именно США, которые в одностороннем порядке, при полном отсутствии фактов и доказательств вины России в нарушении положений Договора разорвали важнейшее соглашение, сдерживающее гонку вооружений", - заявил Железняк РИА Новости.

По его мнению, США являются инициаторами прекращения действия Договора РСМД и уже в ближайшее время готовятся к испытаниям новых вооружений.

"Россия не нарушала ДРСМД и предлагала американской стороне прямой диалог для сохранения безопасности. Мы продолжаем предлагать США открытое обсуждение вопроса, несмотря на вынужденное прекращение выполнения наших обязательств по данному Договору вслед за демаршем США", - сказал депутат.