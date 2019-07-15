Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написал, что Россия понесет полную ответственность в случае свертывания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого ранее заявили США.
5 марта, 10:18Эксперт: РФ может себе позволить не соглашаться на ультиматумы США по ДРСМДВ Госдепе назвали условие переговоров с Россией по ДРСМД. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, США ставят такие условия, на которые не пойдет ни одно суверенное государство.
"Устами генсека НАТО Столтенберга говорит Вашингтон. Руководство НАТО лукавит, обвиняя Россию в разрушении ДРСМД и прикрывая тем самым запланированное ранее увеличение военного арсенала в Европе. Ответственность за сохранение ДРСМД несут именно США, которые в одностороннем порядке, при полном отсутствии фактов и доказательств вины России в нарушении положений Договора разорвали важнейшее соглашение, сдерживающее гонку вооружений", - заявил Железняк РИА Новости.
По его мнению, США являются инициаторами прекращения действия Договора РСМД и уже в ближайшее время готовятся к испытаниям новых вооружений.
Вчера, 13:42Опять русские
"Россия не нарушала ДРСМД и предлагала американской стороне прямой диалог для сохранения безопасности. Мы продолжаем предлагать США открытое обсуждение вопроса, несмотря на вынужденное прекращение выполнения наших обязательств по данному Договору вслед за демаршем США", - сказал депутат.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июле президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.