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РИА Новости

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Ранее Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в "новом формате", а деньги на проведение военного парада будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов). На сайте президента Украины 9 июля была зарегистрирована петиция с просьбой пересмотреть решение и провести военный парад на День независимости. Она набрала 757 голосов. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
"Постановляю кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента в понедельник.
В частности, Зеленский постановил, чтобы кабмин обеспечил проведение 24 августа в Киеве и других городах страны торжественные мероприятия по случаю Дня независимости с участием всех представителей государственной власти, возложить цветы к памятникам и памятным знакам выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, а также обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебен.
Репетиция военного парада в Киеве
11 июля, 14:09
Парад раздора. На Украине спорят, что делать военнымДень независимости на Украине может стать праздником непослушания. Президент говорит одно, а премьер и спикер его не слушаются. В итоге вместо военного парада пока намечается парад независимых мнений.
Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел провести за рубежом мероприятия по случаю Дня независимости с участием общественности. Также МВД и СБ Украины поручено принять меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения мероприятий.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
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