Конюхов совершит погружение к месту гибели линкора "Новороссийск"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов во вторник совершит тренировочное погружение к месту гибели линкора "Новороссийск", чтобы отработать водолазные навыки перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море, сообщил РИА Новости директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков.

"В этом году в работах по обследованию места гибели линкора "Новороссийск" примет участие Федор Конюхов. Это будет тренировка перед будущей экспедицией к месту гибели линкора "Петропавловск" в Жёлтом море... Погружение для того, чтобы отработать навыки работы в связке "водолаз-подводный аппарат", - сказал РИА Новости Татарков.

Он уточнил, что погружение состоится во вторник, подводные работы займут 1,5 часа. Федор Конюхов погрузится на глубину 16 метров.

Линкор "Новороссийск" - военный корабль советского Черноморского флота. До 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре". В результате взрыва "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. В катастрофе погибли свыше 800 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.

Причины трагедии "Новороссийска"

По бытующей в Италии версии, линкор взорвали итальянские подводные диверсанты. Якобы при передаче "Джулио Чезаре" Советскому союзу бывший командир диверсионной 10-й флотилии штурмовых средств князь Валерио Боргезе поклялся отомстить за бесчестие и взорвать линкор во что бы то ни стало. Расследованием катастрофы занималась советская правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.

Выводы комиссии ранее подтвердил РИА Новости главный редактор "Вестника архива президента России" Сергей Кудряшов. В этом журнале в феврале 2018 года были опубликованы документы, которые, по словам Кудряшова, "помогают разобраться со многими вульгарными версиями, которые гуляют в желтой прессе и интернете", в том числе "итальянской" версией гибели линкора".