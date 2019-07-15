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РИА Новости

Аваков раскритиковал решение итальянского суда по экс-бойцу Нацгвардии

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии "Народный фронт" в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии Народный фронт в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда в отношении украинца Виталия Маркива которого приговорили к 24 годам заключения за убийство итальянского репортера в Донбассе, вредит отношениям стран.
Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Ранее Аваков заявил, что приговор Маркиву будет обжалован. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться возвращением украинца на родину.
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"Встретился с послом Италии (в Киеве - ред.) Давиде ла Чечилия. Донес позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - написал Аваков в Twitter.
Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова в июне 2017 года. Сторона обвинения утверждает, что Маркив находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров.
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На судебном заседании в середине мая показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. В суде он рассказал, что тяжелого вооружения у бойцов добровольческого батальона Маркива не было. Представители пострадавшей стороны в ответ предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, на которой он позирует с гранатометом.
Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". Маркива арестовали в конце июня 2017 года в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел, чтобы навестить мать. В январе в ходе очередного заседания стало известно, что Маркив планировал побег из-под ареста и был переведен в другую тюрьму.
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