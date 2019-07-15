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РИА Новости

Горизбирком Петербурга получил более 800 обращений о нарушениях на выборах

Вчера, 13:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Горизбирком Петербурга получил более 800 обращений о нарушениях в ходе муниципальных выборов, из них рассмотрены 197 жалоб, сообщает пресс-служба городской избирательной комиссии.
"За период проведения избирательных кампаний поступило уже более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрены 197 обращений, принято 33 решения, по остальным обращениям либо даны письменные ответы, либо рассмотрение продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее горизбирком направил в СК материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. В комиссии заявили о нарушениях в ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский.
В настоящее время зарегистрировано более двух тысяч из шести тысяч выдвинутых кандидатов. Cреди них более 230 представителей ЛДПР, 180 "Справедливой России", 150 от "Яблока", 140 от КПРФ, 330 самовыдвиженцев.
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