Горизбирком Петербурга получил более 800 обращений о нарушениях на выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Горизбирком Петербурга получил более 800 обращений о нарушениях в ходе муниципальных выборов, из них рассмотрены 197 жалоб, сообщает пресс-служба городской избирательной комиссии.

"За период проведения избирательных кампаний поступило уже более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрены 197 обращений, принято 33 решения, по остальным обращениям либо даны письменные ответы, либо рассмотрение продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее горизбирком направил в СК материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. В комиссии заявили о нарушениях в ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский.