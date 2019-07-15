Украинская полиция сообщила о четырех тысячах нарушений в связи с выборами

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители с начала избирательного процесса получили более 4 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду, возбуждено 210 уголовных дел, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Украины со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.
"С начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом… В общем с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в основном сообщения связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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