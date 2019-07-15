В центре Москвы загорелась кровля двухэтажного здания

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, загорелась на площади 20 квадратных метров в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По адресу Конюшковская улица, дом 28 горит кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.