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РИА Новости

В центре Москвы загорелась кровля двухэтажного здания

Вчера, 13:17
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, загорелась на площади 20 квадратных метров в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По адресу Конюшковская улица, дом 28 горит кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в настоящее время площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на втором этаже здания происходит возгорание утеплителя на площади 20 квадратных метров.
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