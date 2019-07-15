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РИА Новости

Оппозиция возмущена поведением Зеленского после ЧП у здания "112. Украина"

Вчера, 13:17
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, возмущена тем, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал инцидент с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина", потребовала в кратчайшие сроки задержать виновных.
В субботу неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Генеральный директор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела. СБ Украины заявила, что проводит расследование.
"Очевидно, что обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ является прямой угрозой национальной безопасности и уже получил самую резкую оценку со стороны ОБСЕ. Однако за прошедшие дни президент Зеленский, который, согласно части 1 статьи 106 Конституции Украины, обеспечивает государственную безопасность, данный террористический акт полностью проигнорировал", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте партии.
В заявлении отмечается, что такое поведение президента можно объяснить только тем, что данное нападение выгодно ему.
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
13 июля, 13:47
Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета
"Обращаемся ко всем органам власти – президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе министерства внутренних дел Арсену Авакову, генеральному прокурору Юрию Луценко, врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову… Требуем тщательно и в кратчайшие сроки расследовать этот инцидент, в самое ближайшее время наказать всех виновных, а также обеспечить подобающую защиту всем работникам телеканала, больше не допускать подобных угроз! Наша партия будет держать этот вопрос на жестком контроле", - говорится в заявлении на сайте партии.
В заявлении отмечается, что партия требует немедленной реакции на происходящее, прекращения террора против украинских СМИ.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
13 июля, 16:17
Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"
Накануне телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
13 июля, 11:56
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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Ситуация на Украине112 УкраинаВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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