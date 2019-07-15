СПЧ попросил ГП проверить разрешения на прокладку "Северного потока — 2"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ просит Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность выдачи разрешений на добычу объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу региона, обнаруженных на трассе строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленобласти, сообщается на сайте СПЧ.

Согласно сообщению, в октябре 2018 года СПЧ провел выездное заседание в Ленинградской области. На встрече с членами СПЧ представители научных и общественных организаций подняли вопрос о ситуации с государственным природным заказником "Кургальский" в Кингисеппском районе Ленинградской области, на территории которого планируется строительство газопровода "Северный поток — 2". Отмечается, что участок проектируемого газопровода пересекает заказник в одной из самых ценных его частей, нарушая уникальные ландшафты болота Кадер и реликтовой дюны, а также приморских природных комплексов.

"По мнению экспертов Совета, представителей общественности и ученых, много лет работающих на территории заказника, указанные действия приведут к разрушению среды обитания редких и исчезающих видов животных и растений, ценных природных комплексов, нанесут серьезный и невосполнимый вред экосистемам заказника", - отметили в СПЧ.

В Совете отметили, что строительство также нарушает ряд федеральных законов и является "опасным прецедентом изменения законодательства для реализации конкретного инвестиционного проекта, несмотря на наличие альтернативных вариантов".

В связи с этим Совет рекомендует Генпрокуратуре "провести проверку законности и обоснованности выдачи Росприроднадзором и Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области разрешений на добычу объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, обнаруженных на трассе газопровода".