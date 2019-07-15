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РИА Новости

Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокаты Виктора Януковича в Киевском апелляционном суде. 15 июля 2019
Адвокаты Виктора Януковича в Киевском апелляционном суде. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокаты Виктора Януковича в Киевском апелляционном суде. 15 июля 2019
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд отложил до 13 сентября рассмотрение  апелляционной жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, сообщила пресс-служба суда.
"Рассмотрение жалобы отложено до 13 сентября", - приводит слова пресс-службы агентство УНН в понедельник.
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Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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