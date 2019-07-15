Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, сообщила пресс-служба суда.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-президент категорически отрицает свою вину.