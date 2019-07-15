В Киеве проходит встреча Москальковой и Денисовой

КИЕВ/МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного Верховной Раны Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Киеве началась с выражения надежды на дальнейшее сотрудничество и работу в рамках диалога, начатого 11 июля президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. До суда у нее назначена встреча с Денисовой.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем в форваторе того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии помогать людям", - сказала Москалькова.

Денисова отметила, что хотелось бы обсудить "некоторые вопросы, которые интересуют наши страны", выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и отдельно добавила, что их совместная работа будет нацелена реализацию того курса, который приветствуют оба президента.

"Я думаю, что как раз нацелена наша работа на реализацию того курса, который приветствует наш президент, и, я надеюсь, ваш", - сказала Денисова.

Денисова также написала на своей странице в Facebook о встрече омбудсменов Украины и РФ. "Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ, а также содержащихся граждан РФ в Украине", - написала Денисова.

Также, по ее словам, стороны обсудят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи.

Ранее, Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече "будут подниматься вопросы о судьбе, состоянии здоровья и гуманитарной составляющей, касающейся граждан России, которые находятся под стражей на территории Украины". Она сказала, что у нее есть список из 32 человек, который необходимо обсудить с украинским омбудсменом.