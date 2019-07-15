Матвиенко рассказала, в чем заключается секрет счастья

Земля не размагнитится – живем дальше Защитник от космических лучей и помощник в навигации – это магнитное поле Земли. Оно же – живой объект в постоянном движении. Это открытие в XIX веке совершил англичанин Джеймс Кларк Росс. Однако он не мог знать о последствиях "магнитного движения".