Матвиенко рассказала, в чем заключается секрет счастья

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в чем, на ее взгляд, заключается секрет счастья.
"Никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри", — заявила она.
Кроме того, по словам Матвиенко, счастливой ее делает работа и сохранение баланса между карьерой и семьей.
"Я всю жизнь занимаюсь любимым делом и достигла определенных успехов. У меня 47 лет стажа. Но какими бы карьерными соображениями вы ни руководствовались, семья обязательно должна быть", — сказала спикер.
Ранее Владимир Путин также поделился своим секретом счастья. Он отметил, что для него это возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться их.