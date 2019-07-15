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РИА Новости

Матвиенко рассказала, в чем заключается секрет счастья

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IV Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 29 мая 2018
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IV Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 29 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в чем, на ее взгляд, заключается секрет счастья.

"Никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри", — заявила она.

Кроме того, по словам Матвиенко, счастливой ее делает работа и сохранение баланса между карьерой и семьей.
"Я всю жизнь занимаюсь любимым делом и достигла определенных успехов. У меня 47 лет стажа. Но какими бы карьерными соображениями вы ни руководствовались, семья обязательно должна быть", — сказала спикер.
Ранее Владимир Путин также поделился своим секретом счастья. Он отметил, что для него это возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться их.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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