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РИА Новости

Матвиенко заявила, что впрямую не предлагала создать министерство счастья

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 15 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никогда напрямую не предлагала создать в России министерство счастья, как об этом писали многие СМИ несколько дет назад.
"Бывая в командировках за рубежом, я стараюсь изучать полезный опыт, лучшие практики в той или иной сфере. Так вот, после визита в ОАЭ, где создано министерство счастья, я сказала, что этот опыт очень интересный. Получила множество ёрнических откликов: "Матвиенко предложила создать в России министерство счастья". Впрямую я такого не предлагала", - заявила спикер Совета Федерации, обращаясь к участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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По словам Матвиенко, на самом деле "ценность здесь в философии" подхода ОАЭ к разным проектам.
"Прежде чем власть (в ОАЭ) принимает решение, оно проходит экспертизу в этом министерстве – будет ли лучше людям и будут ли они более счастливыми. Вот этот опыт, мне хотелось бы, чтобы получил развитие у нас в стране", - сказала она.
Опыт работы министерства будущего и министерства счастья, которые были сформированы в Объединенных Арабских Эмиратах, заинтересовал Матвиенко во время ее визита в ОАЭ весной 2016 года. Тогда спикер верхней палаты заявила, что ей "лично и нам вообще был интересен опыт Дубая по реформированию правительства, в ходе этой реформы они создали несколько министерств", и два из них (министерства счастья и будущего – ред.), на ее взгляд, "очень интересны". Министерство будущего ОАЭ планирует "будущее после нефти", когда будет "вычерпан последний баррель", как будут развиваться Объединенные Арабские Эмираты, объяснила она. Говоря о министерстве счастья, Матвиенко отметила, что попросит "более подробно прислать нам его (министерства) функционал и компетенции, я думаю, что это было бы очень интересно и для России такой опыт".
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