Матвиенко заявила, что впрямую не предлагала создать министерство счастья

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 15 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никогда напрямую не предлагала создать в России министерство счастья, как об этом писали многие СМИ несколько дет назад.

"Бывая в командировках за рубежом, я стараюсь изучать полезный опыт, лучшие практики в той или иной сфере. Так вот, после визита в ОАЭ, где создано министерство счастья, я сказала, что этот опыт очень интересный. Получила множество ёрнических откликов: "Матвиенко предложила создать в России министерство счастья". Впрямую я такого не предлагала", - заявила спикер Совета Федерации, обращаясь к участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

По словам Матвиенко, на самом деле "ценность здесь в философии" подхода ОАЭ к разным проектам.

"Прежде чем власть (в ОАЭ) принимает решение, оно проходит экспертизу в этом министерстве – будет ли лучше людям и будут ли они более счастливыми. Вот этот опыт, мне хотелось бы, чтобы получил развитие у нас в стране", - сказала она.