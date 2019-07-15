В Ленинградской области завели дело после стрельбы по отдыхающим у озера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы по семье, отдыхавшей на озере Круглое во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела семьи, находящейся в лодке на озере Круглом, по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, общеопасным способом, из хулиганских побуждений)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 13 июля неизвестный мужчина выстрелил не менее двух раз из охотничьего ружья по лодке, где находились семейная пара и двое детей.

"Гибель мужчины и членов его семьи не наступила по независящим от неизвестного обстоятельствам в связи с повреждением и качкой лодки, что затруднило производство дальнейших выстрелов", - сказано в сообщении.